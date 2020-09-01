رئيس جامعة بنى سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة ويشاركهم فرحة النجاح

بنى سويف - هانى فتحى

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء، 32 طالبا وطالبة من أبناء العاملين بالجامعة المتفوقين فى الثانوية العامة والحاصلين على أكثر من 90% هذا العام، جاء ذلك فى الاحتفالية التى إقامتها اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة بحضور الدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق رئيس اللجنة النقابية ومدير عام رعاية الشباب، وأولياء أمور الطلاب.

وقال الدكتور منصور، إن الاحتفالية تأتى لمشاركة العاملين بالجامعة وأبنائهم فرحة النجاح، حيث وجه الشكر لهم على جهدهم المبذول حتى حصل أبناءهم الطلاب على أعلى الدرجات فى الامتحانات، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تكريم أبناء العاملين فى كافة المجالات والمراحل الدراسية المختلفة خلال الفترة القادمة ما يسهم فى رفع معنويات العاملين وتحسين أدائهم الوظيفي، موجهاً حديثه لهم قائلاً "معكم لمشاركتكم فرحتكم بأبنائنا الطلاب المتفوقين وأن الجامعة لا تدخر جهدا فى تقديم كل الدعم لأبنائكم خلال الفترة القادمة".

ووجه رئيس جامعة بنى سويف الشكر للقيادة السياسية والحكومة على إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيدا بالتعاون الذى ظهر بين كافة القطاعات والوزارات لإنجاح الامتحانات ليس فقط الثانوية العامة بل امتحانات السنوات النهائية فى الكليات والمعاهد.

وخلال الاحتفالية، قدمت إحدى الطالبات قصيدة باللغتين العربية والفرنسية عن مصر والتضحيات التى قام بها أبناءها خلال حرب أكتوبر عام 1973 والتضحيات التى يقدم رجال القوات المسلحة والشرطة كل يوم من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن.

وفى نهاية الاحتفال قام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية على الطلبة المتفوقين، وأعرب العاملين عن شكرهم لرئيس الجامعة لما يوليه من دعم واهتمام بأبنائهم المتفوقين علمياً.

رئيس جامعة بنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف يكرم المتفوقين من ابناء العاملين

رئيس جامعة بنى سويف يكرم المتفوقين من ابناء العاملين

رئيس جامعة بنى سويف يكرم المتفوقين من ابناء العاملين

رئيس جامعة بنى سويف يكرم المتفوقين من ابناء العاملين