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رئيس جامعة بنى سويف: فتح حضانة الروضة بكلية رياض الأطفال وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:14 م
رئيس جامعة بنى سويف: فتح حضانة الروضة بكلية رياض الأطفال وتطبيق الإجراءات الاحترازية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن ، فى جلسته رقم 187 ، على فتح حضانة الروضة ابتداء من اليوم بكلية رياض الأطفال ، مع مراعاة الالتزام بكافة المعايير والإجراءات الاحترازية والوقائية ، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور أن افتتاح الحضانة يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتوفير أماكن مجهزة لرعاية أطفالهم .

وأوضح رئيس الجامعة أن الحضانة تهتم بتقديم رعاية صحية الأطفال على مستوى متميز وتنمية لمهاراتهم الاجتماعية وتنمية مهارات التفكير العلمى وتنمية المهارات المختلفة والمواهب للطفل. جدير بالذكر، أنه سيتم فى الحضانة تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والكتابة واللغة الإنجليزية وتعليم المفاهيم العددية والحسابية وتعليم الكمبيوتر.

 


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