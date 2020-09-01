اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة ليسانس الحقوق بنسبة نجاح 90 %

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:03 ص
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة ليسانس الحقوق بنسبة نجاح 90 % جامعة المنوفية - أرشيفية
المنوفية فريق المحافظات

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق دور مايو 2020 بنسبة نجاح 90 %، وأعلن الدكتور أبو الخير عطيه عميد الكلية أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 11 طالب وطالبة، وحصل 45 على تقدير جيد جدا، 262 على تقدير جيد.

على الجانب الآخر أعلن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة مدينة السادات عن عقد ندوة تعريفية عن بعد عبر برنامج زووم وذلك غدا الأربعاء 2 سبتمبر الساعة الثامنة والنصف مساءا بعنوان "الكورونا المستجد-والجديد فى الوضع المصري" تحت رعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تتناول الندوة أهم المستجدات فى أزمة كورونا والوضع الحالى فى مصر وكيفية الخروج الأمن من هذه الأزمة ويحاضر فى الندوة الدكتور عبد البارى البرنس أستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية بجامعة القاهرة والمحاضر فى العديد من الجامعات الأجنبية.

 


رئيس جامعة المنوفية

نتيجة

ليسانس الحقوق

كلية الحقوق

امتياز

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