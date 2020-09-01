رئيس جامعة الأقصر يتابع استقبال معامل الكليات لطلبة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت معامل كليات جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2020م، حيث قاد رئيس الجامعة جولة تفقدية لمعامل كليات الجامعة (معملي كلية الحاسبات والمعلومات – معمل كلية الفنون الجميلة – معمل الإدارة المركزية للجامعة)، وذلك للإطمئنان علي سير عملية التنسيق وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأكد الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس الجامعة ، خلال جولته، علي تطبيق تلك الإجراءات بكل حزم مع تذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال عملية التنسيق، وذلك حرصاً من جامعة الأقصر علي سلامة كافة الطلاب ودعمهم خلال التقديم بمعامل كليات الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة الأقصر قامت بإتخاذ كافة الإستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء عملية التنسيق، وذلك إستعداداً لإستقبال طلاب المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021م، بهدف إجراء عملية التنسيق، كما قامت الجامعة بتوفير عدد 75 جهاز حاسب آلي بإمكانيات عالية المستوى تم توزيعها علي معامل الجامعة التي خصصتها لعملية التنسيق ، كما قامت بتوفير عدد من المختصين والفنيين الذين يقدمون كل خدماتهم للطلاب وأولياء أمورهم مجاناً.

وكان قد انعقد مجلس جامعة الأقصر فى جلسته رقم 16، عبر تقنية الفيديو كونفرانس Video conference بالإدارة المركزية للجامعة، برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، حيث رحب رئيس الجامعة بالسادة أعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وإتخذ المجلس عدة قرارات من أهمها :- (الموافقة على منح عدد 69 طالبا بكلية الفنون الجميلة درجة البكالوريوس - الموافقة علي منح الدارس / سمير عبدالرازق فتوح شعراوي ، درجة الدكتوراه ( دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص التصوير) - الموافقة على منح الدارس/ وليد خالد قدوري (وافد عراقي) درجة الماجستير في ترميم الآثار - الموافقة علي تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لمركز الاستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – وحدة ذات طابع خاص - النظر في المذكرة المعروضة بشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة للعام الجامعي 2020 – 2021م - الموافقة علي قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020- 2021م - النظر في المذكرة المعروضة بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية هواوي بين جامعة الأقصر وشركة هواوي للتكنولوجيا ( مصر ).



رئيس جامعة الأقصر يتابع إستقبال معامل الكليات لطلبة المرحلة الثانية لتنسيق (1)