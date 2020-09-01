اليوم السابع
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رئيس الوزراء الإيطالى يزور بيروت 8 سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:32 ص
رئيس الوزراء الإيطالى يزور بيروت 8 سبتمبر المقبل رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى
وكالات الأنباء

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أفاد بيان لقصر كيجي بأن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سيتوجه للعاصمة اللبنانية بيروت، في 8 سبتمبر المقبل، وذلك لعقد اجتماعات مؤسسية.

وحسب وكالة نوفا الإيطالية وتأتي زيارة كونتي بعد زيارة وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني الذي زار بيروت في 24 أغسطس لتقديم الدعم الإيطالي للشعب اللبناني الذي تعرض للانفجارات المدمرة التي ضربت مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وإيطاليا كانت من أوائل الدول التي استجابت لحالة الطوارئ التي فرضها الانفجار المدمر في ميناء بيروت في 4 أغسطس الماضي.

 


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مرفأ بيروت

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