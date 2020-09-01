دونالد ترامب يهاجم دورى كرة السلة الأمريكى ويصفه بالسياسى للغاية

ريهام عبد الله

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دورى كرة السلة الأمريكى، مشيرا إلى أن الأمريكيين سئموا بشدة من مشاهدته، ووصفه بأنه سياسى للغاية، قائلا :"تقييمات كرة السلة تدنت جدا ولن تعود".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" لقد سئم الناس من مشاهدة دورى كرة السلة الأمريكى السياسى للغاية، تقييمات كرة السلة متدنية جدًا، ولن تعود، آمل أن تراقب كرة القدم والبيسبول وتتعلم لأن نفس الشيء سيحدث لهم، قفوا شامخين من أجل بلدنا وعلمنا !!!".



ترامب

وفى سياق متصل قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن ما اعتبره نشاطا سياسيا من الرابطة الوطنية لدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين سيدمر اللعبة.

وقال ترامب للصحفيين "أعتقد أن ما يفعلونه فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين على وجه الخصوص سيدمر كرة السلة".

وقال إن ذلك سيشكل "تهديدا" للرابطة الوطنية لدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين.

وأوقف لاعبو الدورى المباريات لمدة ثلاثة أيام كجزء من احتجاج أشعله إطلاق رجل شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، فى كينوشا بولاية ويسكونسن وأدى لإلغاء مباريات فى رياضات أخرى أيضا.

وقال ترامب إن الناس لا يريدون التعرض للسياسة عندما يشاهدون الرياضة.

وأضاف "إنه أمر سيء للغاية لدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين وسيثبت أنه سيء للغاية أيضا لكرة القدم".