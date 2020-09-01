اليوم السابع
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دراسة أمريكية تؤكد عدم فعالية الكمامات المزودة بصمام تنفس فى منع انتشار كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:21 م
دراسة أمريكية تؤكد عدم فعالية الكمامات المزودة بصمام تنفس فى منع انتشار كورونا كمامات - أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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أظهر تقرير أمريكى، أن الأشخاص الذين يضعون دروعًا بلاستيكية للوجه أو أقنعة مزودة بصمام للتنفس يمكنهم رش قطرات غير مرئية على مساحة واسعة جدًا عند العطس أو السعال، ما يجعل هذه المعدات غير فعالة في منع انتشار فيروس كورونا عند استخدامها بمفردها.

ونشرت مجلة "فيزيكس أوف فلُوِيدس" (فيزياء السوائل) الأمريكية، استخدم باحثون من جامعة فلوريدا أتلانتيك صفائح ليزر رأسية وأفقية لتتبع قطرات صغيرة من الماء المقطر والجلسرين أثناء انتشارها من رأس تمثال عارضة أزياء مجوف وقد ألبس درعاً بلاستيكية أو قناعاً مع صمام للتنفس.

وقال الباحثون، إن درع الوجه منعت في البداية مرور القطرات أثناء تحركها للأمام، لكن "القطرات يمكن أن تتحرك حول الحاجب البلاستيكي بسهولة نسبية وتنتشر على مساحة كبيرة".

أما بالنسبة للقناع المزود بصمام لتسهيل التنفس فإنه "يمرر عدداً كبيراً من القطرات عبر صمام الزفير دون تنقيتها، وهذا يجعله غير فعال في وقف انتشار كوفيد-19 إذا كان الشخص الذي يرتدي القناع مصاباً به".

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من الراحة التي يوفرها كل من الدرع والقناع، فإن الأقنعة المصنوعة من قماش عالي الجودة أو الأقنعة الطبية ذات التصميم البسيط تبقى الأفضل في المساعدة على منع انتشار الفيروس.

 


كورونا

قناع الوجه

دراسة امريكية

كمامات الوجه

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