خفر السواحل التونسى يوقف 17 مهاجرا غير شرعى

وكالات

أوقف خفر السواحل التونسي اليوم، 17 مهاجرًا غير شرعي، في محافظتي تونس ومدنين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون العبور نحو السواحل ألأوروبية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وفى شأن أخر، استعرض هشام المشيشى، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، أهم معالم برنامج حكومته، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل من يومها الأول على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان التونسى لمنح حكومة المشيشى الثقة اليوم الثلاثاء، حيث أكد رئيس الحكومة المكلف، أن برنامج الحكومة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مشددا على أن الحكومة الجديدة تسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار بتونس.

وأوضح المشيشى، أن حكومته سوف تتواصل مع البرلمان من أجل متابعة تنفيذ ما جاء فى برنامجها، مطالبا بضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة من أجل حل المشاكل التى تعانى منها الدولة التونسية.