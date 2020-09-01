خطة عمل مجلس الأمن لشهر سبتمبر برئاسة النيجر

كتبت - هند المغربي

تتولى النيجر رئاسة مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يواصل مجلس الأمن العمل عن بعد إلى حد كبير، بسبب قيود كوفيد-19، فيما يتم عقد بعض الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة.

ووفقا لتقرير مجلس الأمن، اختارت النيجر عقد أربعة اجتماعات تركز على المجالات ذات الأولوية، وهي مناقشة حول دور المنظمة الدولية للفرانكوفونية في السلام والأمن، مع إحاطات متوقعة من الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لويز موشيكيوابو، والأمانة العامة للأمم المتحدة والمجتمع المدني.

ومن المقرر أيضًا إجراء مناقشة حول الأطفال والنزاع المسلح والهجمات على المدارس، مع التركيز على منطقة الساحل. يقدم الإحاطة أمام المجلس الممثلة الخاصة للأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا والمديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور.

سيكون هناك أيضًا نقاش على مستوى القمة حول الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة كوفيد-19 الذي سيعقد خلال الأسبوع الافتراضي في الجمعية العامة في الأسبوع الثالث من سبتمبر. ومن المتوقع أن يحضر الأمين العام ، أنطونيو جوتيريش ، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد .

كما تخطط النيجر لعقد مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري حول الأثر الإنساني للتدهور البيئي على السلام والأمن مع التركيز بشكل خاص على منطقة الساحل.

وتشمل المناقشات الأخرى هذا الشهر نقاشًا للإحاطة السنوية حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمناقشة ربع السنوية حول أفغانستان. وفيما يتعلق بأفغانستان ، من المقرر أيضًا تبني قرار لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.

ومن المتوقع أن تجدد ثلاث عمليات تبني أخرى تفويضات فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش ، وبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا ، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL). وستكون هناك اجتماعات مفتوحة ومغلقة بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الاعتماد.

هذا بالإضافة الى الاجتماعات المنتظمة بشأن سوريا واليمن والحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين ، مدرجة أيضا في برنامج العمل. فيما يتعلق بسوريا، ستكون هناك لجان تداول مفتوحة ومغلقة حول الوضع السياسي والإنساني و استخدام الأسلحة الكيميائية. تم التخطيط للاجتماعات حول التطورات في اليمن والوضع في الشرق الأوسط في شكل مفتوح ومغلق.

فيما يتعلق بالقضايا الأفريقية، ستكون هناك اجتماعات حول السودان وجنوب السودان. سيعقد المجلس جلسات حوار مفتوحة ومغلقة لتقديم إحاطات إعلامية عن تقارير العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان ، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. سيكون هناك أيضًا إحاطة ربع سنوية حول عمل لجنة عقوبات السودان 1591 من قبل رئيسها ، السفير سفين يورجنسون (إستونيا).

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع السنوي الرابع عشر مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في سبتمبر، وسيراقب المجلس التطورات في بيلاروسيا وبوروندي وغينيا بيساو وإيران ومالي.