خدمة اسخراج المصدرات خلال 24 ساعة من "الجوازات" اختيارية للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

أكد الرائد محمد إحسان، بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أن المواطنين يستطيعون استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة" فى خلال 24 ساعة، وذلك في تصريحات له.

وبدوره، قال النقيب مينا سامي بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إنه تم استحداث أجهزة لاستخراج جواز السفر المصري خلال 24 ساعة، حيث يتقدم المواطن لاستخراج جواز سفر مستعجل، بديوان عام الإدارة، وهذه خدمة جديدة مقدمه من الإدارة.

ومن ناحيتهم، أكد عدد من المواطنين بحصولهم على خدمات الجوازات خلال 24 ساعة بسهولة ويسر.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التى تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم، وتتمثل تلك الخدمات فى تقديم خدمة إختيارية لمن يرغب من المواطنين أو الأجانب فى إستخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات "التى تتطلب إجراءات قانونية أخرى" بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادى لتلك الخدمة العاجلة، عن طريق إستخراج وتجديد جواز السفر العادى "أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ" فى خلال 24 ساعة لمواطنى "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى، وإستخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة" فى خلال 24 ساعة، و تنفيذ تجديد إقامات الأجانب فى الحالات التى لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى فى خلال 48 ساعة "للمقيمين بالقاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

وتتواصل أعمال تطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها، فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية وتيسير الإجراءات، بما يساهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر، وفى ضوء تنامى وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والتى يتنوع دورها فى تلقى الطلبات وتقديم الخدمات للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها.. وإتساقاً مع مسيرة العمل الوطنى فى ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين ومتلقى تلك الخدمات.. حيث سبق وأن بادرت وزارة الداخلية بإتاحة العديد من الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بما يحقق التيسير فى تقديم الخدمة ويكفل جودتها، ومن أبرز تلك الخدمات "خدمة إستقبال طلبات الجنسية وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين" وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية .