خبير عسكرى يؤكد تطهير مصر لسيناء من الإرهاب بجانب تنميتها بمشروعات قومية

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء محمد الغبارى الخبير العسكرى، أن إعلان البرلمان العربى دعمه للقوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب يؤكد الانتصارات التي تحققها الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتلقى مصر أي دعم إلا إذا كانت تنتصر بالفعل على الإرهابيين وهو ما نشهده الآن.

وأضاف الخبير العسكرى، خلال تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية لا تتوقف عن تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية، بجانب أنها تواصل عملية التنمية بالتزامن مع القضاء على الإرهابيين.



ولفت الخبير العسكرى، إلى أن القوات المسلحة تقوم بعمليات نوعية ناجحة تقضى فيها على الإرهابيين، موضحة أن القوات المسلحة تقدم بطولات هائلة وتضحيات عديدة من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية.



وفى وقت سابق أكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان الكامل للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، في ضوء العمليات النوعية التي أعلنت عنها القوات المسلحة المصرية يوم الأحد الحادي عشر من محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م، والتي أسفرت عن إصابة واستشهاد 7 عسكريين بمناطق العمليات، ونتج عنها مقتل 77 عنصراً إرهابياً، فضلاً عن تدمير عدداً كبيراً من البؤر والأوكار التي تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأً لها ومخازن لتكديس الأسلحة والذخائر بشمال سيناء، مشدداً على أن أمن واستقرار جمهورية مصر العربية ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي.