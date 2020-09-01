حملات تعقيم لمواجهة انتشار القوارض وتطهير أماكن ترددت عليها حالات اشتباه كورونا بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملة تعقيم استهدفت مواجهة انتشار القوارض والذباب بشوارع العريش.

وأوضح بيان للوحدة انه تم تحت رعاية إدارة المتوطنة بصحة شمال سيناء ، تنفيذ الحملة فى مدينة العريش بشارع القاهرة ومنطقة الايابية ، وتم الرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وايضا تم تغطية محطات الصرف الصحى بالمبيدات لمكافحة يرقات الباعوض .

وأشار البيان أنه فى إطار جهود التعقيم والرش لمنازل حالات اشتباه كورونا ، تم تطهير وتعقيم مقر مركز حضرى الصفا لتردد بعض حالات العزل المنزلى اشتباه كورونا عليه، وإجراء رش وتعقيم لمنطقة حى كرم أبو نحيلة، ومقر مديرية الصحة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب .

وتم ذلك بواسطة فريق عمل برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز، وكمال السيد، و السيد السنوسي، ومحمد شحاتة، ومحمد اسماعيل وحسن عبدالرحمن، و أحمد على ، ونافذ عبده مسلم

وسبق واعلنت الوحدة فى بيان لها أن الحملة تمت بتغطية منطقة المعهد الأزهري، وشارع محمد فريد ومنطقة المدرسة الإعدادية شارع ابى العباس بحى الصفا، بمبيدات مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ، وحملة تطهير بالمبيدات استهدفت أماكن تكاثر يرقات الباعوض ومحطات الصرف فى مدينة العريش، استكمالا لجهود تقوم بها يوميا من خلال فريق عمل تستهدف مواجهة انتشار الباعوض والقوارض، بالتزامن مع اعمال الرش والتعقيم الاحترازية لمنازل اشتباه حالات كورونا وتعقيم الأماكن الحيوية والمنشأت الحيوية بشكل يومى.