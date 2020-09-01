اليوم السابع
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حلقه نقاشية للاتحاد السويسري والأمم المتحدة "عن حماية حرية الإعلام" اليوم

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:20 م
حلقه نقاشية للاتحاد السويسري والأمم المتحدة "عن حماية حرية الإعلام" اليوم انطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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تعقد الأمم المتحدة والاتحاد السويسري اليوم حلقة نقاش عن حماية حرية الصحافة والإعلام، عبر تقنية الفيديو بعنوان "الصحفيون في خطر - لنحمي حرية الإعلام".

تأتى حلقة النقاش كمقدمة لبرنامج الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، حيث وجهت رئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروجا، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت هذه الدعوة إلى حلقة نقاش مع صحفيين من جميع أنحاء العالم.

ومن المفترض أن يقدم الصحفيون نظرة ثاقبة لعملهم اليومي، وسيقدمون التحديات التي يواجهونها ويقترحون حلولاً من أجل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير وتعزيز الديمقراطية. بالإضافة إلى مطالبة الدول باحترام وحماية وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا سيما حرية وسائل الإعلام، واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال مع ضمان حقوق الإنسان للصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام.

يدير الحوار في حلقة النقاش، كل من سيمونيتا سوماروجا ، رئيسة الاتحاد السويسري، وميشيل باشيليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وعدد من الصحفيين من مختلف دول العالم.

 

 


الامم المتحدة

الاتحاد السويسرى

الاعلام

الصحافة

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