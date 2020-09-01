وأوضح (جولدمان ساكس) - فى مذكرة بحثية نقلها موقع (ماركت ووتش) المعنى بالشأن الاقتصادى العالمى اليوم الثلاثاء، أن السياسة الجديدة للمركزى الأمريكي، والتي تقضي استهداف متوسط التضخم عند مستوى 2% لفترة من الوقت، يعنى أن البنك لن يتدخل إذا ما تجاوز التضخم ذلك المستوى خلال فترات التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف الحالى للتضخم قد يعني بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لمدة 5 أعوام على الأقل.

وأضاف أن الإبقاء على معدلات الفائدة عن مستوياتها الراهنة يعنى أن تكلفة الاقتراض للشركات والأشخاص ستظل منخفضة لفترة طويلة، مما يخولهم إمكانية الاقتراض لسد عجز مالي أو شراء منازل.

وكان رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول قد أعلن، في خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي، أن البنك المركزى أقر رسميا سياسة استهداف متوسط التضخم، إذ سيسمح البنك بتسارع التضخم بشكل معتدل فوق هدفه البالغ 2% لبعض الوقت.

وسعى الفيدرالي الأمريكي منذ سنوات إلى إبقاء التضخم عند 2%، وهو معدل زيادة في الأسعار يعتبره صانعو السياسة قابلا للإدارة ويعكس صحة بينة الاقتصاد الأمريكي.