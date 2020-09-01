جهاز حماية المنافسة يتلقى 131 شكوى فى نهاية 2019.. إنفو جراف

كتب: مدحت عادل

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقيه نحو 131 شكوى بنهاية عام 2019، وفق التقرير السنوي الصادر عن الجهاز لعام 2018/2019، حيث تم الانتهاء من فحص 80 شكوى، وجارى العمل على فحص 51 شكوى أخرى.



جدول الشكاوى الجارى فحصها

وينشر "اليوم السابع" بالإنفو جراف جدول الشكاوى الجاري فحصها، وتوزيع هذه القضايا بين القطاعات خلال فترة التقرير، وعددها 14 قطاع، وتشمل "صناعة السيارات 6 شكاوى، صناعة الإليكترونيات شكوتان، المنتجات البترولية شكوى واحدة، الرعاية الصحية 9 شكاوى، الإعلام والنشر 4 شكاوى، الخدمات الفندقية شكوى واحدة، الاتصالات شكوتان.

وتتضمن القائمة أيضا، قطاع التعليم بواقع 4 شكاوى، والقطاع الرقمي 3 شكاوى، والمواد الغذائية 9 شكاوى، وإمدادات المياه والكهرباء 4 شكاوى، وخدمات النقل شكوى واحدة فقط، وصناعة الورق شكوتان، ومواد البناء 3 شكاوى.

وتنوعت موضوعات البلاغات التى تم الانتهاء منها بواقع 73 شكوى في قطاع السيارات، يليها بلاغين في قطاع المنتجات البترولية، وبلاغين في قطاع الخدمات الفندقية، وبلاغ في قطاع صناعة الإليكترونيات، بالإضافة إلى بلاغ في قطاع الرعاية الصحية، وبلاغ في قطاع البث الفضائي.