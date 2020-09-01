جلوبال فاينانس: البنك التجارى الدولى أفضل بنك فى الأسواق الناشئة فى العالم 2020

حصل البنك التجارى الدولى CIB أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر على جائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2020، من مجلة جلوبال فاينانس.

وتعد تلك المرة الثانية، التى يحصل فيها البنك التجارى الدولى CIB على جائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم بعد أن سبق وحصل عليها من مجلة "جلوبال فاينانس" عام 2018.

وشارك فى الاستبيان السنوى لجوائز مجلة "جلوبال فاينانس"، نخبة من أبرز المديرين التنفيذيين للشركات المالية والمحللين والمصرفيين فى جميع أنحاء العالم.

ويعد حصول البنك التجارى الدولى على جائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2020 بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد الوطنى حيث جاءت الجائزة مع الإشادات العالمية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وأضحت مصر من أهم الدول الناشئة حول العالم.

ويعد البنك التجارى الدولى أول بنك فى مصر يفوز بجائزة أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة حول العالم.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى – مصر، إن الفوز بجائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم تعد شهادة عالمية لتميز الخبرات والكفاءات بالقطاع المصرفى المصرى وتبرهن على قدرة المؤسسات المصرية للمنافسة.

وأضاف عز العرب أن الجائزة تعكس الجهود المبذولة من فريق العمل داخل البنك بالإضافة إلى ثقة عملائنا، مشيراً إلى أن الجائزة هى شهادة ثقة للقطاع المصرفى المصرى.

وأشار عز العرب أن البنك التجارى الدولى استطاع من خلال جهود والتزام آلاف الموظفين تطبيق المعايير العالمية من أجل دعم العملاء من كافة القطاعات ومساعدة كبرى الشركات المصرية على إنجاز خططها التنموية ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.

وأضاف عز العرب أن تلك الجهود التى يبذلها موظفو البنك نجحت فى خلق وتعظيم القيمة المضافة لكافة الأطراف ذات العلاقة استنادًا إلى قدرتنا على العمل فى بيئة دائمة التطور ودمج الحلول الابتكارية وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية بجميع العمليات التشغيلية للبنك.

والأسواق الناشئة أو الدول الناشئة، هى تلك الدول التى تمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ولكن لا تتوافق مع جميع معاييرها، ويتمتع شعوب تلك الدول بدخول منخفضة أو متوسطة، وتشكل نحو حوالى 80% من سكان العالم وحوالى 20% من اقتصادات العالم.

وتعتبر البلدان ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات التى تجرى فيها بغض النظر عن حجمها، فاليابان والاقتصادات الآسيوية المتقدمة كانت تعتبر ناشئة، وتصنف الصين، وهى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، كدولة ناشئة، من أبرز الدول الناشئة إلى جانب الصين، الهند والبرازيل، والمكسيك وتركيا، وروسيا وجنوب أفريقيا.

جدير بالذكر أن من أهم الأسواق الناشئة فى تركيا وقطر البرازيل والأرجنتين وإندونيسيا المكسيك والهند وكوريا الجنوبية الإمارات وروسيا والصين وجنوب أفريقيا.