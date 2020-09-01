جامعتى الأقصر وسوهاج تفتحان باب التقديم للدراسات العليا

محمود مقبول و أحمد مرعى

اعلن الدكتور بدوى شحات بدوى، رئيس جامعة الأقصر، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه سوف يتم التقديم لمراحل : ( دبلوم الدراسات العليا –الماجستير- الدكتوراه ) بكلية الفنون الجميلة وكلية السياحة والفنادق وكلية الآثار، وذلك أعتبارا من 7 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2020م ، علي أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال موقع الجامعة الإلكتروني من خلال خدمة التسجيل الإلكتروني المتاحة على الموقع عن طريق الرابط التالي : http://www.luxor.edu.eg/

لتحميل خطوات التسجيل الإلكتروني إضغط هنا http://193.227.53.76/instructions.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج انطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا، وذلك دعما من الجامعة لمصالح ابنائها الخريجين وحفاظا علي سياسة الدولة في التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت من اليوم النظام الموحد لتسجيل طلاب الدراسات العليا لجميع كليات الجامعة .

وأضاف الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، أن من خلال التقديم الإلكتروني يستطيع الطالب التسجيل علي النظام طباعة إثبات التقديم الإلكتروني ومعرفة الأوراق المطلوبة منه ورفع نسخة إلكترونية من أوراقه لشئون الدراسات العليا، مؤكدا أن تلك الأوراق سيتم مراجعتها من شئون الدراسات العليا وإبلاغ الطالب علي النظام بنتيجة قبوله .

وأوضح الدكتور محمود ابو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة، أنه في حالة عدم قبول الطالب لعدم استيفاء الأوراق، سيتم إبلاغ الطالب علي النظام ويستطيع الطالب استكمال الأوراق وإعادة رفعها لشئون الدراسات العليا علي النظام مرة آخرى وانتظار النتيجة فور مراجعة الملف من قبل المختص .

جدير بالذكر أنه لابد من احتفاظ الطالب بإثبات التقديم الإلكتروني وتقديمه مع النسخة الأصلية من الأوراق حالة قبوله ومن الممكن استخدام الكاميرا الخاصة بالموبايل لعمل مسح ضوئي للاوراق ببرنامج مجاني مثل office lens و تحويل الاوراق لملف pdf و رفعها علي الموقع بدلا من استخدام سكانر.

للخطوات والتعليمات يرجى مشاهدة الفيديو التوضيحي رابط النظام