جامعة طنطا: تخصيص طابقيْن بالمستشفيات الجامعية للخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس

الغربية مصطفى عادل

قرر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، تخصيص طابقيْن كامليْن بالمستشفيات الجامعية، لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حيث تم تخصيص الدور الثامن بالمستشفى التعليمي (الفرنساوي)، والذي يتكون من 10 أجنحة مميزة، بالإضافة إلى تخصيص الدور التاسع بمستشفى الجراحات الجديد، مشيرًا إلى أنه جارٍ تجهيز الطابقيْن على أعلى مستوى طبي، لتقديم خدمة طبية لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

كما قرر " سبع" تطوير الغرف الخمس التي كانت مخصصة من قبل لخدمة أعضاء هيئة التدريس بالدور الرابع بالمستشفى التعليمي، على أن يتم الانتهاء من عملية التطوير نهاية الشهر الحالي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذا القرار يعدُّ إنجازًا جديدًا لرئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، ضمن الطفرة الإنشائية التي شهدتها المستشفيات الجامعية خلال فترة رئاسته الجامعة، وكذلك حرصًا منه على تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.