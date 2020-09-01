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جامعة الإسكندرية تستجيب للطالبة الحاصلة على 99.5% بمنحة مجانية لكلية الطب

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:31 ص
جامعة الإسكندرية تستجيب للطالبة الحاصلة على 99.5% بمنحة مجانية لكلية الطب جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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إستجابة للطلب الذي تقدمت به الطالبة آية طه حسين، من شبراخيت، محافظة البحيرة، على أحد القنوات الفضائية- موضحة فيه أنها حصلت على مجموع 99.5% بالثانوية العامة، وتم قبولها بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتطلب تخفيض قيمة المصروفات الدراسية أو تقديم منحة دراسية مجانية، حيث إن أسرتها بسيطة الحال ولا يمكنها تحمل تكاليف دراسة الطب.

وأعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة سوف تتكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالبة، وذلك فى إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعى، فى تقديم الدعم لأبنائها النابهين والوقوف بجانبهم ليتمكنوا من تحقيق غايتهم المنشودة، وأوضح أن الجامعة لا ترفض أى طلب يتقدم لها من أى طالب طالما يستحق الدعم، مؤكداً أن هذه الأعمال من صميم الدور المجتمعى للجامعة، وتقوم إدارة التكافل الاجتماعي بالجامعة بدراسة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات نحو تقديم الإعفاء اللازم.

 

 

 


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