اليوم السابع
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جامعة الأزهر تكرم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:06 م
جامعة الأزهر تكرم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.. صور جامعة الأزهر تكرم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية
كتب لؤى على

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أهدى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، درع الجامعة للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق؛ تقديرًا لتعاونهما العلمى مع الجامعة

جاء التكريم فى إطار انعقاد المؤتمر الدولى عن وباء كورونا المستجد تحت عنوان: المؤتمر الدولى الافتراضى الأول للعلوم الصيدلية والطبية لمواجهة جائحة كوفيد - 19 ، الذى تعقده الجامعة الآن ويستمر حتى 3 من سبتمبر 2020 م، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر ، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة أمانى الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، ورئيس المؤتمر؛ وبمشاركة من جميع كليات الصيدلة بالأزهر وعديد من الجامعات المصرية.

تدور محاور المؤتمر حول تطور أنظمة الرعاية الصحية والتطبيقات التكنولوجية فى المجال الصحى والتعليمي، وكذلك عرض التداعيات الصناعية والتأثيرات البيئية لجائحة كوفيد - 19؛ دعمًا لأبطال الرعاية الصحية، نظرًا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

ويهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين كل الأطراف المعنية من مختلف المجالات التى تأثرت بجائحة كوفيد 19 على مختلف المستويات؛ حيث طُرِحت الرؤى، وعُرضت الممارسات الناجحة من مختلف دول العالم، ونُوقشت التحديات بمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين.

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الازهر الشريف

كورونا

اخبار مصر

فيروس كورونا

عوض تاج الدين

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

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