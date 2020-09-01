جارديان تؤكد اقتراب بايدن من كسر رقم قياسى فى جمع التبرعات لمرشح ديمقراطى خلال شهر

كتبت رباب فتحى

جمع المرشح الديمقراطي جو بايدن 350 مليون دولار على الأقل في أغسطس، وفقًا لبلومبرج نيوز، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حملة بايدن والحزب الوطنى الديمقراطى سيعلنان عن جمع أكثر من 350 مليون دولار في أغسطس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق اليوم أن إجمالي جمع التبرعات لبايدن في أغسطس كان على الأقل 300 مليون دولار، وهو ما يمثل مبلغًا قياسيًا.

لكن فريق بايدن لا يزال يحسب الأموال التي تم جمعها، ويبدو الآن أن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى 400 مليون دولار.

وبالمقارنة، جمعت هيلاري كلينتون 143 مليون دولار في أغسطس 2016. ويُعتقد أن الرقم القياسي الحالي لجمع التبرعات لشهر واحد يحتفظ به باراك أوباما ، الذي جمع 193 مليون دولار في سبتمبر 2008، مما يعنى أن بايدن ربما يكون كسر هذا الرقم القياسى.

ووفقا لصحيفة "ذا هبل"، أنفقت حملة بايدن أكثر من مليون دولار فى ‏إعلانات التلفزيون فى 15 ولاية صوتت عشر منها لصالح ترامب فى عام 2016. فيما أنفقت ‏حملة ترامب عشرات الملايين من الدولارات فى 12 ولاية، صوتت ثلاثة منها فقط لصالح ‏كلينتون قبل أربع سنوات.‏

خصص بايدن فى هذا العام، أكثر من 21 مليون دولار للإعلانات فى أريزونا، بينما أنفق ترامب ما ‏يقرب من 9 ملايين دولار هناك وهو رقم أكثر بكثير من أي مرشح جمهوري حديث.‏

وأنفق بايدن نفس المبلغ تقريبًا فى ميشيجان، حيث خسرت كلينتون قبل أربع سنوات 2.2 ‏مليون دولار فقط ، وفقًا للبيانات التى جمعتها شركة ‏Advertising Analytics‏ كما أنفق ‏بايدن ما يقرب من عشرة أضعاف ما أنفقه فى ويسكونسن بواقع 14 مليون دولار.‏