اليوم السابع
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توزيع 20 طن من لحوم صكوك أضاحى الأوقاف بـ6 محافظات.. فيديو وصور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:23 م
توزيع 20 طن من لحوم صكوك أضاحى الأوقاف بـ6 محافظات.. فيديو وصور سيارات لحوم صكوك الأضاحى
كتب ـ على عبد الرحمن

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انطلقت اليوم الثلاثاء سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات: "القاهرة – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – دمياط" بواقع 3 طن لكل من محافظة: "القاهرة والشرقية والإسماعيلية ودمياط"، و4 أطنان لمحافظتى "الغربية وكفر الشيخ"، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .

 

 وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور أهمها: "التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم" .

كما أكدت غرفة العمليات على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

  ومن المقرر أن توزع الوزارة غدا 20 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : "شمال سيناء – الفيوم – بور سعيد – بني سويف – البحيرة – جنوب سيناء" بواقع 4 أطنان لكل من محافظة (شمال سيناء – الفيوم– بني سويف – البحيرة) ، و (2) طن لمحافظتي (بور سعيد – جنوب سيناء"   ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 425 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

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