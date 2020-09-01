تنفيذ 115 قرار إزالة بنطاق 3 مراكز بمساحة تتجاوز 8000 م2 بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على استمرار المتابعة اليومية لحاله المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة ، من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم تنفيذ عدد 115 قرار إزاله باجمالى مساحات 8108 م2 ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدات المحلية لمراكز المحموديه ودمنهور والرحمانيه وذلك على النحو التالى:

تنفيذ 48 قرار إزالة على مصرف الخيرى بمساحة اجمالية 3028 متر مسطح بهندسه صرف دمنهور، و 17 قرار ازالة بمساحة اجمالية قدرها 500 متر مسطح عبارة عن مبانى بالطوب والاسمنت وخرسانة مسلحة وعشش وردم بالمجرى المائى بزمام هندسة صرف الرحمانية بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالمحموديه وشرطة المحموديه، و35 قرار ازاله بالميل الخارجى لترعة المحموديه عبارة عن مبانى وأسوار بمساحة 4580 متر مسطح بهندسه رى أبو حمص وبتامين من مركز شرطة دمنهور وبالتنسيق مع الوحدة المحليه لمركز دمنهور ، و 15 قرار ازالة على الرياح البحيرى بهندسة رى الخطاطبه .