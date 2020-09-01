"تموين المنيا " يشن حملات مكثفة على المحال والمخابز البلدية فى مركز ملوى

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت إدارة تموين مركز ملوى برئاسة عادل رضانى ، مدير إدارة تموين مركز ملوى ومحمود تونى رئيس الرقابة التموينية، والفريق المعاون ، حملة تموينية على عدد المحال التجارية والمخابز البلدية لمتابعة الأوزان ، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر بيع وحيازة كمية من السماد العضوى بدون ترخيص، وتحرير محاضر استخدام ملح فى المخابز مجهول المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار وعدم مزاولة النشاط المعتاد .

وشدد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، على ضرورة تكثيف الحملات التموينيه لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين و وفرض الرقابة على المخابز البلدية لمتابعة الأوزان بالمنظومة الجديدة ومراقبه الأسعار بالمحلات التجارية ورصد المخالفات بكافه أنواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.