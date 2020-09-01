تفاصيل اجتماع الحكومة العراقية وقرارتها فى جلسة اليوم

وكالات

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، عن تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم، بينها اختيار الثالث من تشرين الأول يوماً وطنياً.

وذكر المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا، إضافة الى الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة".

واضاف ان " الكاظمي تطرق في مستهل الجلسة الى واجبات الحكومة الأساسية في خدمة المواطن وضبط النظام"، مبينا ان "هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، إلا أن الحكومة مصممة على العمل بقوة القانون لاستعادة هيبة الدولة، ورفع معنويات الأجهزة الأمنية التي تعرضت لبعض الانكسار في الفترة الماضية". وأشار الى أن "لدى الحكومة خططا لتنفيذ عمليات من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض القانون، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

وجدد الكاظمي "تأكيده على الوزراء كافة بالاستماع الى مطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ الإجراءات السريعة بشأنها، مع مصارحة الرأي العام بالتحديات الصعبة التي تواجه البلد في المرحلة الراهنة، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "عدم السماح للممارسات البيروقراطية والروتين بعرقلة خطط الحكومة"، مشيرا الى "القرارات الهامة التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تتعلق بإنجاز مشاريع متنوعة تخدم المواطنين، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعتها بشكل مستمر وتقديم تقارير عن سير العمل ونسب الإنجاز فيها".

واستعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية الخاصة بتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمصابين ، مع تواصل حملات التوعية في الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفايروس كورونا، وحث المواطنين على التقيد بها.

كما قدّم وزير الكهرباء عرضا عن منظومة الطاقة الكهربائية ومستوى الإنتاج وخطوط التوزيع، وجهود الوزارة في تحسين مستوى خدمات الطاقة الكهربائية المقدّمة للمواطنين، مع استعراض أهم المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الوزارة وإجراءات تذليلها.