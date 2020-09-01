"تعليم الوادى الجديد " تحصد المراكز الأولى فى مسابقات التفوق الكشفى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور جمال حسن ، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمسابقات التفوق الكشفى للعام الدراسى 2019 _ 2020 م، مشيرا إلى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمراحل ( براعم عام _ مستوى فنى _ تربية فكرية )، والحصول على ثانى الجمهورية بمراحل ( أشبال _ كشافة _ متقدم عام).

وقال حسن ، إن هذا التميز جرى بالتعاون مع أسرة التربية الرياضية بديوان عام المديرية وجميع الإدارات التعليمية موجها تهنئته للجميع مثمنا مجهوداتهم مشجعا لهم على الاستمرار فى العطاء من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به والإصرار والعزيمة لتحقيق نتائج مشرفة على الدوام.

وفى وقت سابق ، عقد الدكتور جمال حسن ، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة التقي مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب ، واستهل لقاءه بتهنئة مديرى الإدارات التعليمية بحصول المحافظة على مراكز متقدمة بجميع الأنشطة التربوية المختلفة وكذا الحصول على 4 مراكز على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019_2020م .

ووجه جمال ، بضرورة بذل مزيدا من الجهد والاستعداد العام لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى متابعة جميع المدارس وتأمينها ونظافتها وأعمال التطهير والتعقيم بصفة دائمة بالإضافة لمتابعة أعمال الصيانة ، لافتا إلى ضرورة حصر العجز والزيادة بالمدارس، واستلام الكتب من مخازن المديرية أولا بأول إلى مخازن الإدارات التعليمية وتوزيعها مباشرة على المدارس.

وأكد جمال حسن ، على مديري الإدارات التعليمية بضرورة حل أى مشكلات قد تعرقل سير منظومة العمل مطمئنا الجميع (بالتعاون وحب العمل والإلتزام بالقيم والمبادئ سنصل دائما لنتائج متميزة) .