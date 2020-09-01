اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم القليوبية" تحظر تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:56 م
"تعليم القليوبية" تحظر تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار مجموعة تقوية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، منشورا على الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 11 إدارة تعليمية، لنشره بمدارس المحافظة، والذي تضمن حظر تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار من وزير التربية والتعليم بذلك.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في منشورها على الإدارات التعليمية، أنه من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتم إحالته للتحقيق الفورى، وذلك في ظل إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان أحمد الشربيني، وكيل النقابة العامة للمعلمين، ونقيب المعلمين بكفر الشيخ، أكد أنه يؤيد مجموعات التقوية بالمدارس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن المدرسة بيت الطالب والمعلم، وتواجد الطلاب بها أطول فترة ممكنة، يزيد ارتباطه بها، مشيرا الى أن هذه المجموعات ستقضى على ما يعرف بظاهرة "السناتر " .

وأضاف وكيل النقابة العامة، لـ"اليوم السابع " أن المعلم ليس سببا في انتشار الدروس الخصوصية، ولكنها تراكمات قديمة في خدمة التعليم على مدار 60 عاما شهد خلالها التعليم انحداراً لأسباب متعددة ، مؤكداً أن الأعداد كانت بالمدارس قليلة ، وكان اليوم الدراسي يمتد للساعة الثالثة أو الرابعة ، وكانت توزع وجبة ساخنة للطلاب ،والطالب وقتها لم يكن محتاجاً لدروس خصوصية فالطلاب كانوا يمارسون خلال اليوم الدراسي العديد من الأنشطة التى كانت تعمل على جذب الطلبة الى المدرسة .

المنشور
المنشور

 


مجموعات التقوية

مدارس القليوبية

تعليم القليوبية

تفعيل مجموعات التقوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم القليوبية تعلن تخصيص مدرستين لتلقى تظلمات الثانوية ببنها وشبرا الخيمة

الخميس، 06 أغسطس 2020 04:23 ص

عمليات تعليم القليوبية: لم نتلق شكاوى من امتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 12:14 م

وكيل تعليم القليوبية يتابع حالات 8 طلاب أصيبوا بالإعياء خلال الامتحانات

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 12:29 م

نائب وزير التعليم ووكيل تعليم القليوبية يتفقدان الامتحانات العملية بطوخ وبنها

الجمعة، 03 يوليه 2020 02:38 م

وكيل "تعليم القليوبية": ثورة يونيو علامة مضيئة فى تاريخ الشعب المصرى

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 06:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة