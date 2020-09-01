اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على متحف ملوى بالمنيا فى أول يوم عمل بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:33 م
تعرف على متحف ملوى بالمنيا فى أول يوم عمل بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.. صور متحف ملوى
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، أبوابها أمام الزائرين اليوم، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، ومن بينها متحف ملوى الذى يعد أحد المتاحف الإقليمية الهامة، ويقع فى مدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، فى موقع متميز، وشارك فى إنشائه الأثرى الكبير سامى جبره حسب مذكراته الخاصة.

وكان المتحف مقصدا للزائرين الأجانب والمصريين، وكان مطلبا للشركات السياحية، وعلى برنامج زيارتهم قبل جائحة كورونا واليوم تعود البهجة لأبناء محافظة المنيا بعد عودة العمل بالمتحف.

ويقع متحف ملوى بين منطقى تونا الجبل والأشمونين ومعظم القطع الأثرية المتواجدة بالمتحف هى من تونا الجبل والاشمونين وقطع من تل العمارنه وتدور فكرة المتحف على أنه يضم قطع آثار هذا الإقليم المركز الرئيسى لعبادة جحوتى اله الاقليم.

وكان متحف ملوى يستقبل زائريه واستمر هكذا حتى 2013 حين تعرض المتحف لهجمه على يد الجماعات الإرهابية واعمال عنف وشغب ونهب وحرق وسرقة بعض محتوياته وبالرغم من بشاعة المنظر وماتعرض له من دمار الا انه فى اغسطس 2016 وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تكاتف الجميع من اجل اعادته الى ابهى واجمل صوره متحديا جميع الظروف وقتها.

وتم استرداد اغلب محتوياته وترميمها واضافة قطع اخرى جديده ليزداد جمالا وبريقا ، وتم توزيع القطع الأثرية بمعرفة الاثريين بقطاع المتاحف بشكلها الجديد الرائع.

وشهد المتحف تطورا كبيرا بعد اضافة صالات جديده للانشطه التعليميه والتربيه المتحفيه وانشطة البحث العلمى الى جانب قاعه للمحاضرات ومعمل ترميم للاثار.

يذكر أن متحف ملوى الاثرى تم إنشاءه فى 1962 وافتتح للزيارة فى عام1963فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر 

 

55e1dec3-081e-4ebe-8e4e-deea5f9a5931
متحف ملوى

 

162cce4b-8f95-4140-9c49-5c30e6b8a942
متحف ملوى

eb5cb443-2bf7-43c5-97eb-6d86264c5991

متحف ملوى

f737e5cf-ed3f-47ef-be2b-302071d8efb1

متحف ملوى

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

متحف ملوى

ملوى

اثار مصر

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

اخبار مصر

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحف ملوى يناشد الزوار تطبيق الإجراءات الاحترازية مع إعادة افتتاحه غدا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:00 ص

صور .. فيها حاجة حلوة ..متحف ملوى بالمنيا شاهد على المشروعات العملاقة بالمنيا

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 10:13 ص

كل ما تريد معرفته عن متحف ملوى بالمنيا فى 11 معلومة

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 02:00 ص

عايز تزور متحف ملوى.. خليك بالبيت واحنا هنجبهولك لحد عندك × 15صورة

الجمعة، 01 مايو 2020 09:00 م

متحف ملوى يعلق أنشطته الثقافية ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة