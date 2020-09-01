تعرف على تفاصيل وشروط وظائف منظومة الغاز الطبيعى بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادى الجديد ، بالتنسيق مع إحدى شركات الطاقة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ، عن توفر عدد من الوظائف المتخصصة والفنية لشباب الخريجين من أبناء المحافظة وتضمنت مهندسين تخصصات ميكانيكا وكهرباء وميكاترونيكس و40 وظيفة أخرى لخريجى الدبلومات الفنية وتم توضيح كافة الشروط المطلوبة لتلك الوظائف فى إعلان رسمى على موقع المحافظة على فيس بوك.

وكان اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد وقع مع الدكتور مجدى جلال ، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " والمهندس خالد أبو بكر ، رئيس شركة طاقة المنفذة للمشروع بروتوكول تعاون فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط لمحافظة الوادى الجديد بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى التنفيذ .

وأكد وزير البترول ، أن بدء خطوات التنفيذ بالمشروع تأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، موضحاً بأن ذلك يعد حلاً أمثل لإمداد المحافظة وتغذيتها بالغاز الطبيعى فى ظل التحديات التى تواجه مد الشبكة القومية للغاز الطبيعى اليها فى الوقت الحالي.

ومن جانبه أكد الزملوط ، أن خدمة توفير الغاز الطبيعى لأهالى المحافظة هى من اهم الخدمات التى حظيت بها الوادى الجديد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 14 ألف عميل منزلى بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى للتوصيل إلى باقى نطاق المحافظة، مشيدا باهتمام وزارة البترول فى إعطاء دفعات للمشروع بما ساهم فى ترجمة ذلك عمليا بتوقيع البروتوكول إيذانا بالبدء فى الاعمال، موضحا أن المحافظة تعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع.







