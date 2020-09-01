تعرف على تفاصيل تعاقد النقل مع شركة فرنسية لإدارة وصيانة الخط الثالث للمترو

كتب رضا حبيشى

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للانفاق وشركة RATP DEV الفرنسية، ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته من هذا التعاقد والهدف منه.

1- شركة RATP DEV الفرنسية ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو.

2- عقد الإدارة يمتد لمدة 15عام.

3- الشركة الفرنسية ستحصل على 1.14 مليار يورو مقابل الإدارة والصيانة طوال التعاقد.

4- الشركة الفرنسية ستكون مسئولة عن الإدارة والصيانة فقط بينما ستظل الحكومة وحدها مسئولة عن تحديد سعر التذكرة.

5- الهدف من التعاقد وقف خسائر المرفق وتحسين الخدمة.

6- المرحلة الأولى من التعاقد وفق إعلان وزارة النقل تستهدف تحقيق تعادل بين المصروفات والإيرادات ثم تحقيق أرباح.

7- الشركة الفرنسية أكدت أنها ستستعين بـ 90٪؜ من العمالة والفنيين والمهندسين من المصريين.

8- الشركة الفرنسية لن تحصل على نسبة من الإيرادات حيث ستحصل على المقابل المتفق عليه فقط.

9- الشركة الفرنسية التى ستدير الخط الثالث تتولى إدارة المترو فى 15 دولة أخرى فى العالم.

10- متوقع تبدأ الشركة مهامها خلال فترة من 3 إلى 6 شهور لكن وزير النقل أكد استعداد الجانب المصرى تسليم الخط الثالث للشركة الفرنسية لتبدأ مهامها.





