اليوم السابع
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تعرف على تعديلات "حماية المنافسة" المعروضة على مجلس النواب.. إنفو جراف

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:00 ص
تعرف على تعديلات "حماية المنافسة" المعروضة على مجلس النواب.. إنفو جراف الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة
كتب: مدحت عادل

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أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التقرير السنوي لعام 2018/2019، حيث أكد التقرير أن الجهاز يعمل على رفع كفاءة السوق وزيادة تفعيل القانون ودعم استقلالية الجهاز، من خلال إدخال بعض التعديلات الضرورية على القانون الحالي.

وينشر "اليوم السابع"، بالإنفو جراف التعديلات المقدمة من الجهاز على قانون حماية المنافسة، والتي أعتبرها الجهاز في تقريره أنها تمكنه من ممارسة دوره في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظا على حقوق المستهلكين بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن التعديلات مازالت مطروحة أمام مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

 

 

 

انفوجراف تعديلات قانون حماية المنافسة
انفوجراف تعديلات قانون حماية المنافسة

وأشار التقرير إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر في جلسته رقم 26 الموافقة على طلب وزارة المالية بتعديل المواد أرقام "20،15،11"، من مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2015.


تعديلات المنافسة

حماية المنافسة

الممارسات الاحتكارية

اخبار الاقتصاد

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