تعرف على الأماكن المقرر فصل التيار الكهربى عنها غدا بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق مختلفة بالبحر الأحمر لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر ،وأكد المركز أنه سيتم فصل التيار عن منطقه بيتكو ومحطة الصرف الصحى وذلك غدا الأربعاء من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا .

كما أكد بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقه قسم الشرطة أول الغردقة وجراند ونوارة، انارة زهير، زهير، سكن البرنسيسة وذلك يوم الخميس.

وسيتم أيضا فصل التيار الكهربى عن منطقة أول شارع الحجاز وذلك يوم السبت المقبل من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.