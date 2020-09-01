اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على أسباب تحويل مجموعة مدارس بالإمارات إلى التعلم عن بعد

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:26 م
تعرف على أسباب تحويل مجموعة مدارس بالإمارات إلى التعلم عن بعد الامارات
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإمارات، عن تحويل مجموعة مدارس إلى التعلم عن بعد عقب الاشتباه في إصابات كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المدير العام لوزارة الخارجية الإماراتية جمال المشرخ، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين الإسرائيليين الذين رافقوا الوفد الإسرائيلي-الأمريكي، إن أبو ظبي حصلت على ضمانات وتأكيدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم تنفيذ خطة الضم في الضفة وغور الأردن.

وأوضح أن التطبيع سيستمر حتى لو نفذت إسرائيل وبسطت سيادتها على مناطق في الضفة، قائلا: "لا يمكننا التكهن بما ستفعله إسرائيل في المستقبل، لكن لدينا ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من إسرائيل ونحن نثق في تلك التأكيدات".

وأكد "المشرخ" فى نفس الوقت أن هذا هو أحد شروط إقامة العلاقات الدبلوماسية، لافتاً إلى إنه سيتم فتح سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب. وأكد أن صفقة أسلحة تبيع بموجبها الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى الإمارات، قائلاً: "إن طلب F-35 موجود منذ فترة طويلة. ولم يكن هذا هو الشرط أو المحرك لهذه الاتفاقية".

 

 


الامارات

مدارس

كورونا

التعليم

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كبير مستشارى الرئيس الأمريكى يزور قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات.. فيديو

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:31 م

الإمارات تحصل على تأكيدات من الولايات المتحدة بوقف خطة الضم الإسرائيلية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:19 م

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية رابعة إلى كولومبيا لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:34 م

جاريد كوشنر يعتبر السلام بين الإمارات وإسرائيل أكبر إنجاز تحقق بالشرق الأوسط فى الفترة الأخيرة.. ملك البحرين يبحث مع كبير مستشارى ترامب التعاون الثنائى.. ويشيد بمواقف أبوظبى في خدمة الأمة الإسلامية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة