اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على آخر نتائج دراسات عقار رمدسيفير لعلاج مصابي كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:42 ص
تعرف على آخر نتائج دراسات عقار رمدسيفير لعلاج مصابي كورونا العقار
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل الدراسات الجارية على عقار رمدسيفير ومدى نتائجه على مصابي كورونا.
 
 
وقال خلال تصريحات ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، استخدم حديثًا لعلاج إصابات كورونا، وكان يستخدم في السابق لعلاج من فيروس الإيبولا.
 
وأشار إلى أنه جرى عمل التجارب السريرية لعقار رمدسيفير كمرحلة أولى في الحالات الصعبة، وتم عرض الأمر على الصحة العالمية، وبعد استكمال بداية الدراسات وجدوا أنه فعال في الإصابات البسيطة والمتوسطة، وبالتالي فإن عقار رمدسيفير يعطى نتائج جيدة، وبالتالي فتحوا المجال لاستخدامه.
 
 
وأوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية أن مصر والهند وباكستان هم من يحصلون على حق تصنيع العقار عالميًا، مضيفًا:" هناك موافقة من الشركة الأمريكية تسمح مصر بالتصدير لأي دولة".
وواصل:" هناك انخفاض ملحوظ في الإصابات وهناك مخزون كبير  من عقار رمدسيفير.. وسيكون استخدامه في المستشفيات ولن يتداول في الصيدليات، وسعره سيكون ربع السعر في أمريكا".

على عوف

صباح الخير يا مصر

دينا عبد الكريم

عقار رمدسيفير

رئيس شعبة الادوية

التوك شو

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة