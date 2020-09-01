تضامن القليوبية تفصل 4 متطوعات قمن بعمل "السويت" داخل جمعية لليتيمات

القليوبية إبراهيم سالم

كشف مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، عن واقعة غريبة شهدها أحد المقار التابعة للجمعية الشرعية ببهتيم التابعة لإدارة تضامن شرق شبرا الخيمة، حيث تجمعت مجموعة من السيدات لعمل السويت، "إزالة الشعر الزائد وغير المرغوب فيه من الجسم بطريقة معينة"، وذلك بدار أيتام بشبرا الخيمة.

وأكد "حسن" أنه فور ورود شكوى من قيام إحدى السيدات المتطوعات لصرف متربات الأيتام واللاتي تم الاستعانة بهم للتسهيل على الفتيات اليتيمات لصرف الراتب الخاص بهن، قامت هذه السيدة بعمل "السويت".

وأضاف مدير تضامن القليوبية، أنه على الفور تم فتح تحقيق بالواقعة بإدارة تضامن شرق شبرا الخيمة التي تقع تحت مظلتها الجمعية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات بالقليوبية، وانتهي التحقيق بفصل السيدات المتطوعات ونقل مشرف المكتب، عقوبة لهن على ما قمن بفعله بالمكتب، والتأكيد على أنه ليس مكانا لعمل أى شيئ خارج إطار العمل المكلفة به.