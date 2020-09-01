تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الثلاثاء تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 13655 إصابة.
وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان للوزارة أن 45 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 9485 مصابا، ووصل إجمالي الوفيات إلى 284 شخصا، في حين يتابع 3886 مصابا علاجهم في المشافي.
تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغالالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:02 م
كورونا فى السنغال - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الثلاثاء تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 13655 إصابة.
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