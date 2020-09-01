تسجيل وفاة حالة بفيروس كورونا فى شمال سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت شمال سيناء حالة وفاة لمريض بفيروس بكورونا وصفر إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم الثلاثاء عن موقف الإصابات بكورونا، وأن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج حالة، و28 حالة عزل منزلى، وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 109 حالات، وإجمالى حالات الوفاة 24 وإجمالى حالات الشفاء 351 حالة.

ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملة تعقيم استهدفت مواجهة انتشار القوارض والذباب بشوارع العريش.

وأوضح بيان للوحدة أنه تم تحت رعاية إدارة المتوطنة بصحة شمال سيناء، تنفيذ الحملة بمدينة العريش بشارع القاهرة ومنطقة الإيابية، وتم الرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وأيضا تم تغطية محطات الصرف الصحي بالمبيدات لمكافحة يرقات الباعوض.

وأشار البيان إلى أنه فى إطار جهود التعقيم والرش لمنازل حالات اشتباه كورونا، وتم تطهير وتعقيم مقر مركز حضرى الصفا لتردد بعض حالات العزل المنزلى اشتباه كورونا عليه، وإجراء رش وتعقيم لمنطقة حى كرم أبو نحيلة، ومقر مديرية الصحة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

وتم ذلك بواسطة فريق عمل برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز، وكمال السيد، والسيد السنوسي، ومحمد شحاتة، ومحمد اسماعيل وحسن عبدالرحمن، و أحمد على ، ونافذ عبده مسلم.