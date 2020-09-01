اليوم السابع
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ترميم كوبرى ذات الكوم وتدبيش طريق الرزقة بمنشأة القناطر.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:00 ص
ترميم كوبرى ذات الكوم وتدبيش طريق الرزقة بمنشأة القناطر.. صور ترميم كوبرى ذات الكوم
كتب سيد​الخلفاوى

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استكملت أجهزة محافظة الجيزة أعمال ترميم كوبرى مدخل ذات الكوم على مصرف المريوطية، بمركز ومينة منشأة القناطر، كما يتم استكمال أعمال ترميم طريق الرزقة مرحلة التدبيش الجزء المتصدع فى طريق الرزقة، وإصلاح هبوط أرضى بالطريق المؤدى إلى سوق الجمال والمرور أعلى ترعة محمود خليل.
 
وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال الرصف وسرعة الانتهاء منها، وبمتابعة رئيس مركز الواحات البحرية تم استكمال رصف طريق "حلوة" بقرية القصر بطول 1.5 كم يربط بين حرس الحدود والوحدة المحلية لقرية القصر وبعرض 6 أمتار، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة في إنشاء محاور مرورية جديدة لربط القرى ببعضها ولتسهيل حركة المرور الداخلية.
 
كما تمت إزالة 3 حالات بناء مخالف بالبدرشين، الإزالة الأولى عبارة عن سور من البلوك الأبيض بطول 30 مترا عرض 8 أمتار، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، خلف المجمع الدينى بالبدرشين، والإزالة الثانية عبارة عن سورين من البلوك الابيض طول 10 أمتار عرض 15 مترا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، بميت رهينة الطريق السياحى، والإزالة​ الثالثة عبارة عن سورين من البلوك الأبيض طول 20 مترا عرض 6 أمتار مشغولة بالأخشاب وتمت الإزالة حتى سطح الأرض بميت رهينة طريق المريوطية البر الشرقى.
 
 
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منشاة القناطر

الجيزة

ذات الكوم

رصف الطرق

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