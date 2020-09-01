اليوم السابع
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ترامب يشكر قوات الحرس الوطنى لفرض الهدوء فى "ويسكونسن"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:41 م
ترامب يشكر قوات الحرس الوطنى لفرض الهدوء فى "ويسكونسن" دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه فى طريقه إلى ويسكونسن، ووجه الشكر للحرس الوطنى، وقوات إنفاذ القانون فى ويسكونسن، قائلا :" توقف العنف منذ ستة أيام، فى لحظة دخول الحرس الوطنى للصورة، شكرا جزيلا".

وقال ترامب  ، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"التوجه إلى كينوشا، ويسكونسن، الشكر لقوات تطبيق القانون والحرس الوطني على العمل الجيد الذي قاموا به، توقف العنف منذ ستة أيام، فى لحظة دخول الحرس الصورة، شكرا جزيلا!".

ترامب
ترامب

 

ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كينوشا بولاية ويسكونسن  في إطار سعيه للسيطرة على الأوضاع هناك بعد مقتل الشاب الأسود جايكوب بلاك ، فى الثالث والعشرين من شهر  أغسطس الماضى .

 


ترامب

دونالد ترامب

ويسكونسن

الحرس الوطنى

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