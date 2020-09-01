اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب يشارك فى صلاة من أجل السلام مع المسئولين فى ولاية ويسكونسن

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:48 م
ترامب يشارك فى صلاة من أجل السلام مع المسئولين فى ولاية ويسكونسن ترامب يشارك فى الصلاة
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى صلاة قام بها قس أسود مشارك فى المائدة المستديرة المنعقدة فى كينوشا بولاية ويسكونسن التى شهدت أعمال عنف وشغب بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود، يدعى جايكوب بلايك، أصيب على اثرها بشلل نصفى ، ودعا القس إلى إحلال السلام والتعاطف والمحبة بين الجميع، مطالبا بالتعاون بين الكنائس وأقسام الشرطة لتمرير رسالة تعاون وتعاطف بين الجميع.

 

وشكر الرئيس الأمريكى ، القس على أداء هذه الصلاة  مؤكدا على أن هذا ما يريده للمدينة أن يعود الأمن والسلام إليها وأن ينعم الجميع بالاستقرار مرة أخرى بعد توقف أعمال العنف.

 

وتقدم الرئيس مرة أخرى بالشكر لقوات إنفاذ القانون والشرطة على إعادة الأمن فى المدينة. وقال المشاركون فى المائدة المستديرة أنهم لا يريدون عودة العنف مرة أخرى، وتقدموا بالشكر للرئيس على اهتمامه بالمجئ وإعادة النظام إلى كينوشا ، ولم يتحدث ترامب ، أم جايكوب بلايك، واصفا إياها بأنها سيدة رائعة ولكنه تحدث مع القساوسة وهم يدركون موقفه، قائلا إن هناك تحقيق فيما حدث وسيتم تطبيق العدالة.

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن زيارته اليوم لولاية ويسكونسن تهدف إلى إظهار الدعم للأمريكيين فى كينوشا  التى شهدت اندلاع احتجاجات وأعمال عنف بعد إطلاق الشرطة النار على مواطن أسود، وهو ما أصابه بالشلل النصفى: "لقد كانت ولاية ويسكونسن جيدة جدًا بالنسبة لي".

وأضاف ترامب خلال المائدة المستديرة حول سلامة المجتمع في كينوشا: "نحن جميعًا بأمان ، ونحن آمنون بسبب تطبيق القانون". "ونحن نكرمكم ونشكركم."ثم دعا الرئيس الأمريكيين إلى "إدانة الخطاب الخطير المناهض للشرطة" أينما ظهر.

 


ترامب

كينوشا

ويسكونسن

صلاة

الرئيس الأمريكى

اليوم السابع بلس

احتجاجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يطالب بإدانة الخطاب المناهض للشرطة.. ويؤكد: نحن آمنون بسبب تطبيق القانون

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:34 م

الجارديان تصف زيارة ترامب لولاية ويسكونسن بالدعم لـ "القانون والنظام"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:57 م

قرار قضائى بمنع نشر سجلات ترامب الضريبية بمحكمة مانهاتن

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:34 م

طبيب ترامب: الرئيس لم يصب بجلطة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:20 م

ترامب يعتزم زيارة ولاية ويسكونسن بعد أن أطلقت الشرطة فيها النار على رجل أسود

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:09 ص

حظر تجول وطوارئ فى منيابوليس بعد موت رجل أسود مشتبه به فى جريمة قتل

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:23 م

محتجون يشعلون النار بويسكونسن الأمريكية بعد إطلاق الرصاص على رجل أسود

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:20 ص

جايكوب بلايك.. جورج فلويد جديد يشعل الاحتجاجات فى "ويسكنسون".. BBC: شرطى يطلق النار على رجل أسود بعد بلاغ عن حادث أسرى وحالته حرجة.. نشر الحرس الوطنى لاحتواء الاضطرابات وفرض حظر التجول.. وبايدن يطالب بالتحقيق

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:43 ص

اعتداء جديد ضد رجل أسود بولاية إنديانا الأمريكية يثير الغضب.. فيديو

السبت، 11 يوليه 2020 01:10 ص

رغم حظر الممارسة.. شرطى أمريكى يجلس على عنق رجل أسود لاعتقاله فى نيويورك

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:02 م

إقالة أفراد من شرطة كولورادو الأمريكية بعد تداول صور تسخر من وفاة رجل أسود

السبت، 04 يوليه 2020 06:00 ص

فيديو يوثق واقعة قتل جديدة برصاص الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود

الأحد، 14 يونيو 2020 06:21 ص

مظاهرات فى أتلانتا الأمريكية احتجاجا على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة

الأحد، 14 يونيو 2020 03:00 ص

احتجاجات جديدة فى أمريكا ضد مقتل رجل أسود نام فى سيارته على يد الشرطة

السبت، 13 يونيو 2020 11:09 م

شقيق فلويد لنواب الكونجرس: عشرون دولاراً لم تكن تستحق أن يموت رجل أسود

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:07 م

صور.. العالم هذا المساء.. بريطانيون يحتجون على العنصرية الأمريكية ضد السود.. وتظاهرات لأصحاب المطاعم للمطالبة بعودة العمل.. واستمرار أعمال السلب والنهب بنيويورك خلال احتجاجات ضد مقتل رجل أسود

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة