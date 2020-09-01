تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب ـ هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13263 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4315 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2743 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النساجون الشرقيون للسجاد، 500 سهم، 22.5 ألف سهم، 24.5 ألف سهم، 390.8 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، ارابيا انفستمنتس هولدنج، شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 500 سهم، 6.5 مليون سهم، 80 ألف سهم، 723.8 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 123.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين والأهرام للطباعة والتغليف 1555 سهم، 4989 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم.

وفي السياق ذاته، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي شركة النصر للأعمال المدنية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وكانت كشفت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 405.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه، وذلك في إطار إعادة الهيكلة المذكورة بنشرة طرح أسهم الشركة.