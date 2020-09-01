تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء صعود هامشى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 11303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13270 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2760 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.69% ليصل إلى مستوى 989 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النساجون الشرقيون للسجاد، 500 سهم، 22.5 ألف سهم، 24.5 ألف سهم، 390.8 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، ارابيا انفستمنتس هولدنج، شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 500 سهم، 6.5 مليون سهم، 80 ألف سهم، 723.8 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 123.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسى بشركتى العامة للصوامع والتخزين والأهرام للطباعة والتغليف 1555 سهم، 4989 سهم، على التوالى، كما اشترت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 2500 سهم.

وفى السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الدلتا للتأمين، سماد مصر (ايجيفرت)، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للصناعات الهندسية.

وفى سياق آخر أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 405.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه، وذلك فى إطار إعادة الهيكلة المذكورة بنشرة طرح أسهم الشركة.

وفى سياق منفصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2020، حيث بلغت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من 2020 لتصل إلى 2,008 مليار جنيه، مقابل 2.51 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019، وحققت صافى ربح خلال الفترة بقيمة 276.585 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 451.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 38.7%.

ووافق مجلس إدارة الشركة، على قيام عملية توريق فى حدود مبلغ مليار جنيه، وإحالة حقوقها المالية ومستحقاتها آجلة الدفع والمضمونة بضمانات مختلفة إلى الشركة المصرية للتوريق.