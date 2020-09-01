اليوم السابع
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تدريب طلاب علوم الملاحة ببنى سويف فى هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:21 م
تدريب طلاب علوم الملاحة ببنى سويف فى هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء برنامج تدريب صيفى لطلاب برنامج الملاحة الفضائية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حيث تم اختيار 51 طالبا وطالبة من المتفوقين بالكلية وفقا للتقدير العام.

وأشار الدكتور منصور أن التدريب سيتم عن طريق الأونلاين لاب باستخدام منصة webex التفاعلية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، ويستمر التدريب لمدة أربعة أيام. مضيفا أن الفترة القادمة سوف تشهد سلسلة من الدورات والتدريبات الهادفة بوكالة الفضاء المصرية ومؤسساته لمد الطلاب بالمهارات والخبرات الازمة والتقنيات الحديثة لمواكبة التطور السريع والمذهل فى علوم الفضاء والملاحة. وعلى التوازى يتم تدريب مجموعات تطبيقات علوم الفضاء بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بناء على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم المشترك بين تلك المؤسسات الوطنية المتخصصة.

جدير بالذكر أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد أول كلية مصرية وعربية متخصصة فى مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى تخريج كوادر عليمة قادره على العمل بمنظومة الفضاء العربى والإفريقى والدولي.

 


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