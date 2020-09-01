تحويل 20303 سيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال شهر يوليو 2020

كتبت – مروة الغول

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه تم تحويل 20303 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال شهر يوليو الماضى لافتا أن 9901 سيارة تم تحويلها من خلال الشركة المصرية لتكنولوجيا الغاز " غاز تك " .

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بلغت 208 محطة على مستوى الجمهورية .

ونجحت الشركة المصرية الدولية للتكنولوجيا الغاز، إحدى شركات قطاع البترول، فى إطار جهود شركة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمختلف أنواع السيارات والمركبات، فى تحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعى.

وكانت المركبة التى تم تحويلها هى سيارة نقل ثقيل مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سى سى وقدرة 394 حصانا، وقد أثبتت التجارب الأولية نجاح عملية تشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعى – ديزل) حيث وصلت نسبة توفير الديزل فى هذه التجارب الأولية إلى ٣٠٪، وقد تم تجربة السيارة بحمولة تزيد عن ٢٥ طنا، حيث تعد أول تجربة لتحويل أكبر محرك فى مصر للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يؤدى النجاح فى تحويل مثل هذه النوعية من سيارات النقل الثقيل العاملة بالديزل إلى الإسهام بفعالية فى البدء فى استخدام الغاز الطبيعى بمركبات النقل الثقيل والمتوسط العاملة بالديزل والتى يوجد أعداد كبيرة منها على مستوى الجمهورية.