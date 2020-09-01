تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب تطوير ميدان الفردوس بالقاهرة لمدة 3 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى إجراء تحويلات مرورية بمناسبة أعمال تطوير ميدان الفردوس بعد غلق النفق بشكل كلى لمدة 3 أيام لتنفيذ العمال وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإتخاذ إجراءاتها وذلك لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبرى المستحدث بالمنطقة، الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الفردوس ومسطح كوبرى الفردوس للقادم من مناطق العباسية تجاه مناطق أحمد سعيد مع الاستبقاء على حركة المرور بكوبرى الفردوس بالاتجاهين.

ويتم إجراء تحويلات مرورية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من الساعة 12,00 منتصف الليل، وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليونانى فيساراً تجاه مناطق أحمد سعيد، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.