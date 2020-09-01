تحرير 32 محضرا تموينيا وغلق 9 منشآت مخالفة لمدة شهر بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت أسواق ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات المتابعة التموينية للرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها، والرقابة على أسواق مراكز كفرالشيخ، سيدى سالم، دسوق، فوه، سيدى غازى، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، بإشراف المحاسب مصباح الشيخ، مدير إدارة المتابعة التموينية التابع لمكتب المحافظ، وأسفرت الحملات عن ضبط 32 محضراً متنوعاً.

وتمكنت الحملة من ضبط 7 محال جزارة، وذلك لحيازتها ذبائح كاملة أنثى غير مختومة بخاتم المجزر الحكومي، وتم إصدار قرار غلق إدارى لها لمدة شهر، وضبط محل بيع مواد بترولية بدون ترخيص، وذلك لحيازته 10 جراكن بلاستيك مملوءة بالسولار المدعم بإجمالى كمية قدرها (200) لتر قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم إصدار قرار غلق إدارى لها لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، كما تم ضبط محل لبيع لحوم بلدية وذلك لحيازته لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى.

كما نجحت الحملة فى ضبط 3 محال أسطوانات غاز منزلي، لحيازتها 9 أسطوانات غاز منزلى فى غير الغرض المخصص لها، وضبط 3 من أصحاب تصاريح حمل وتوزيع غاز، لعدم وضع لوحة استرشادية بالأسعار على السيارة، وضبط 3 محال مجمدات، وذلك لحيازته 7 كيلو جرام كبدة وقطع مجمدة فاسدة ولعدم نظافة المكان، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط محل بيع سجائر، وذلك لامتناعه عن بيع سجائر، وضبط 6 محال سوبر ماركت، وذلك لبيعها سجائر كليوباترا بأزيد من السعر الرسمى 5 جنيهات فى العلبة الواحدة، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم إصدار قرار غلق إدارى لها لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وضبط محل حلول التبغ، وذلك لبيعه بأزيد من السعر المقرر.

وتم ضبط محل أدوات تجميل، وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم إصدار قرار غلق إدارى له لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وضبط محل بيع أسماك، وذلك لعدم وجود شهادة صحية، والقبض على صاحب كافتيريا لمزاولته نشاطا بدون ترخيص، وتم إصدار قرار غلق إدارى له لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وضبط محل لحوم وأسماك مجمدة، وذلك لحيازته (34.5) كيلو جرام أسماك ماكريل مجهولة المصدر، وتم إصدار قرار غلق إدارى لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى ضبط صاحب مطعم فول وطعمية، وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم إصدار قرار غلق إدارى له لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بإخطار مديرية التموين بكفرالشيخ لمخاطبة الإدارات التموينية الفرعية المنوه عنها بالتقرير لتحصيل فروق الأسعار المستحقة قرين كل مخالفة والتنبيه باتخاذ اللازم قانوناً حيال ما ورد بالتقرير ومتابعة تنفيذ قرارات النيابة العامة والإفادة بما تم، مكلفاً وكيل وزارة التموين بمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين و تصرفات النيابة العامة النهائية فى الوقائع المضبوطة، كما كلف المتابعة التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح تحسين جودة الحياة للمواطن.