تحالف الأمم المتحدة للحضارات يدين إحراق المصحف في السويد ويصفه" بعمل وضيع "

كتبت - هند المغربي

أعرب الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميجيل موراتينوس، عن إدانته القاطعة لتدنيس المصحف الشريف على يد متطرفين يمينيين في مدينة مالمو بالسويد، ووصف في بيان له الحدث الذي أثار اضطرابات في مالمو بأنه عمل وضيع وغير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره.

وقال ميجيل موراتينوس: "مثل هذه الأعمال المؤسفة يرتكبها دعاة الكراهية، بما في ذلك المتطرفون اليمينيون، وغيرهم من الجماعات المتطرفة التي تحرّض على العنف وتمزق نسيج مجتمعاتنا".

وكانت الاضطرابات وأعمال الشغب قد اندلعت بعد إحراق نسخة من المصحف الشريف، خلال مسيرة نظمتها مجموعة يمينية متطرفة شارك فيها نحو 300 شخص في أحد الأحياء الذي يعيش به الكثير من المهاجرين، في مالمو بحسب التقارير. وقام متظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة وحرق الإطارات المطاطية.

وأشار الممثل السامي إلى أن هذه التصرفات إهانة للأهداف والقيم التي يعتنقها تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي يعمل على تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.

كما شدد الممثل السامي على أنه يجب نبذ تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة، وكذلك الرموز الدينية من قبل جميع المعتقدات. ودعا الزعماء الدينيين من جميع الأطياف إلى تجديد استنكارهم لجميع أشكال العنف على أساس الدين أو المعتقد.

وذكر موراتينوس قرار مجلس الأمن 73/164 الذي يدعو إلى محاربة التعصب والنمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد.

وتوفر خطة الأمم المتحدة "العمل لحماية المواقع الدينية" إطارا شاملا، وتحتوي على توصيات محددة لمساعدة الدول الأعضاء في جهودها لضمان أمن المواقع الدينية بالإضافة إلى توصيات للأمم المتحدة والزعماء الدينيين والمجتمع المدني ومقدمي خدمات الإنترنت.

وتوصي الخطة، بالتالي، بأن تقوم الأمم المتحدة بتطوير حملة اتصال عالمية لتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل وتطوير خرائط للمواقع الدينية في جميع أنحاء العالم يسهل وضع أداة تفاعلية عبر الإنترنت لشرح عالمية المواقع الدينية والمساعدة على تعزيز احترام وفهم أهميتها العميقة للأفراد والمجتمعات في كل قارة.