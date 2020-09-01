تجديد حبس متهمين بالتعدى على طالب جامعى وسرقته بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد قيامهم بالتعدى على طالب جامعى بأسلحة بيضاء وإصابته بجروح بالغة بالرأس والقدم وسرقة متعلقاته الشخصية ومبلغ 8 آلاف جنيه. كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، بوصول على عبد الرحمن رمضان أبو زيد طالب جامعى لمستشفى المحلة العام مصاب بجروح قطعية بالرأس والقدم.

وبسؤال المجنى عليه اتهم كلا من "مصطفي.ع.س" وشهرته سمكة محبوس بالاشتراك مع كل من "محمد.ا.ا" وشهرته حماصة الجهنمى مسجل شقى خطر، و"مصطفي.ا" بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، بعد أن دخلوا عليه شادر الخشب الخاص بوالده وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء وأحدثوا ما به من إصابات وسرقوا مبلغ 8000 جنيه منه وفروا هاربين، تم ضبط المتهم الأول وهروب المتهمين الآخرين، تحرر المحضر رقم 36765 جنح مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسه 15 يوما، فيما نجح ضباط مباحث المركز فى ضبط باقى المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.