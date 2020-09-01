تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-9-2020 مقابل الجنيه المصرى

كتبت ـ ريهام الباشا

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 1-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.82جنيه، و15.92جنيه، وسجل انخفاضا فى بنك عودة بمقدار قرشين 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.83جنيه للشراء، 15.93جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.82 جنيه للشراء .

15.92 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر



15.82 جنيه للشراء .

15.92 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة



15.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.83جنيه .

15.91 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.93جنيه .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.82 جنيه للشراء.

15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.82جنيه .

15.91 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.92جنيه .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.82جنيه .

15.91 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.92جنيه .

وبدأ صباح اليوم الثلاثاء قرار البنك المركزى المصرى، بتعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.

جدير بالذكر، أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا.