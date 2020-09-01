اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:54 ص
خالد صلاح
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تايلاند تسجل صفر إصابات محلية بكورونا لليوم الـ 11.. و5 إصابات وافدة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:20 ص
تايلاند تسجل صفر إصابات محلية بكورونا لليوم الـ 11.. و5 إصابات وافدة تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
بانكوك (أ ش أ)

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أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي لليوم الحادي عشر على التوالى، وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه تم تسجيل خمس إصابات وافدة من الخارج خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و417 حالة توفي منها 58.

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة لثلاث سيدات من الفلبين وصلوا يوم 25 من الشهر الماضي بانكوك ومواطنين من فرنسا وصلوا يوم 29 من الشهر الماضي وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.
وأضاف أنه تعافى 3274 حالة بينما لايزال هناك 85 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.


تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

الصحه التايلانديه

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